Силуанов заявил, что контрольные органы стараются быть партнерами проверяемых организаций

Министр финансов отметил, что Федеральное казначейство, как и большинство контрольных органов, работает сейчас по риск-ориентированному принципу контроля, который позволяет снизить число проверок

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Контрольно-ревизионные органы, в том числе Федеральное казначейство, стараются быть партнерами для проверяемых организаций и не осложнять их деятельность. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции, посвященной презентации книги "Народный комиссариат государственного контроля СССР", которая прошла в ТАСС.

"Резанула слух цитата "Не щадить в ходе контрольных проверок". Наоборот, мы стараемся не "кошмарить бизнес" и быть партнерами в ходе проверок. Действительно, речь идет о предварительном контроле, о том, чтобы не допускались нарушения в ходе проверок. Именно такими принципами руководствуется сегодня Казначейство как контрольный орган", - сказал Силуанов.

Министр финансов отметил, что Федеральное казначейство, как и большинство контрольных органов, работает сейчас по риск-ориентированному принципу контроля, который позволяет снизить число проверок. "Можно, не выходя на конкретную проверку, сделать выводы о том, что что-то не так, или пригласить соответствующую организацию для проверки тех или иных показателей", - указал Силуанов.

По его словам, современные финансовые проверки основаны на большом массиве данных, который позволяет принимать выверенные и точечные решения.