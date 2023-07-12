В Новой Москве выполнили устройство свай для главного здания электродепо "Столбово"

В ближайшее время строители приступят к монтажу металлоконструкций здания

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Работы по устройству фундамента отстойно-ремонтного корпуса (ОРК) электродепо "Столбово" продолжаются в Новой Москве, для главного здания завершили устройство свай. Об этом сообщил в среду заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В рамках этапа строительства отстойно-ремонтного корпуса электродепо "Столбово", в котором будет осуществляться отстой и обслуживание поездов, завершено устройство буро-набивных свай и ведется установка бетонных ростверков, в ближайшее время строители приступят к монтажу металлоконструкций здания", - отметил Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Стройкомплекса.

Заммэра добавил, что проектом электродепо предусмотрено поэтапное строительство 38 новых зданий и сооружений, среди которых также административно-бытовой корпус, газовая котельная, инженерный корпус, насосная станция и другие объекты. "Помимо ОРК, на площадке одновременно возводится здание мотодепо - уже завершено устройство его фундамента, а монтаж металлоконструкций выполнен более чем на две трети", - уточнил Бочкарев.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" (генпроектировщик и генподрядчик строительства новых объектов московского метро) Юрий Кравцов пояснил, что для обеспечения бесперебойной работы будущего депо на данном этапе уже осуществляется его интеграция в систему городских инженерных коммуникаций, в частности, ведутся работы по электроснабжению и водоотведению на площадке. "Строители приступили к устройству внутренних инженерных сетей - началось бетонирование монолитного коммуникационного коллектора под внутренние сети протяженностью свыше 1,5 км", - сказал он.

Кравцов напомнил, что перегон поездов Сокольнической и Троицкой линий метрополитена в депо будет осуществляться по трем соединительным веткам, в настоящий момент на них завершаются земляные работы, а готовность монолитных конструкций наземных участков оценивается в 80%. Всего к настоящему времени по комплексу зданий электродепо разработано свыше 550 тыс. тонн грунта и выполнено порядка 150 тыс. куб. м обратной засыпки из песка. В числе дальнейших запланированных работ - начало возведения административно-бытового корпуса и поста электроцентрализации.

"Возводимое в Новой Москве на территории 16 га электродепо "Столбово" предназначено для обслуживания подвижного состава перспективной Троицкой и действующей Сокольнической линий метрополитена, здесь появится 38 новых зданий и сооружений, а его ввод обеспечит создание 1,4 тыс. новых рабочих мест в столице", - заключили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.