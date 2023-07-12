Эксперты ЮАР считают создание общей валюты БРИКС непростым и небыстрым процессом

По этой причине достижение уровня интеграции, необходимого для введения новой валюты, "будет чрезвычайно сложным", отмечают аналитики

ПРЕТОРИЯ, 12 июля. /ТАСС/. Введение общей валюты БРИКС представляется сложным и длительным процессом из-за необходимости согласовать позиции стран с разной финансово-экономической политикой. Такую точку зрения высказали в среду южноафриканские эксперты, прокомментировав заявление первого заместителя генсека правящей партии ЮАР "Африканский национальный конгресс" (АНК) Номвулы Моконьяне об обсуждении этого шага на предстоящем саммите БРИКС.

Создание и внедрение общей валюты БРИКС для дедолларизации экономик и укрепления торговых связей стран - участниц объединения - это "далеко не простое дело, несмотря на его значимость", приводит деловой портал Business Report мнение одного из руководителей крупной финансовой компании Portfolio Solutions Group Адриаана Паска. По его мнению, страны - члены БРИКС "демонстрируют заметные различия в политическом курсе, структуре ВВП, размере процентных ставок, подходе к сфере валютного регулирования и борьбы с инфляцией". По этой причине достижение уровня интеграции, необходимого для введения новой валюты, "будет чрезвычайно сложным".

В то же время само обсуждение дальнейших перспектив в этой области представляется ему перспективным, "поскольку побуждает развивающиеся экономики принять общую финансовую политику, более открытую для инвестиций", полагает Паск. Он считает, что альтернативой общей валюте могло бы стать использование национальных валют стран БРИКС в качестве резервных.

Другой эксперт, аналитик ведущей инвестиционной компании ЮАР Old Mutual Wealth Изак Одендаал, отмечает, что внимание ЮАР "должно быть сосредоточено на торговой и инвестиционной интеграции в странах Африки к югу от Сахары". "Что касается общей валюты стран БРИКС, то экономическая теория и опыт еврозоны говорят о необходимости большей интеграции в качестве предварительного условия, - говорит он. - Нужны единый подход к инфляции, схожие законы и нормативные акты в сфере финансов и общая налоговая политика для обеспечения макроэкономической стабильности. Пока ничего из этого у стран БРИКС нет, нет даже зоны свободной торговли".

Ожидается, что официальное заявление о создании новой валюты будет сделано во время саммита БРИКС, который состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге. Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщил ТАСС, что страны - члены БРИКС на саммите в ЮАР обсудят тему "общих расчетных единиц".

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Официальную заявку на членство в БРИКС также направили Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия. О заинтересованности в присоединении к группе уже заявляли Аргентина, Иран, а также Индонезия, Саудовская Аравия, Турция.