Сбер и ВТБ поддержали закон, обязывающий банки возвращать похищенные средства

В компаниях считают, что это будет стимулировать кредитные организации применять автоматизированные системы противодействия мошенникам, улучшать качество их работы и эффективность процессов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Крупнейшие российские банки - Сбер и ВТБ - поддерживают принятый закон о противодействии мошенникам, в том числе обязывающий банки возвращать гражданам похищенные мошенниками средства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах кредитных организаций.

"Считаем такой механизм обоснованным и полезным: он будет не только дисциплинировать кредитные организации, но и стимулировать их применять автоматизированные системы противодействия мошенникам, улучшать качество их работы и эффективность процессов", - говорится в сообщении Сбера.

В банке добавили, что клиентов Сбербанка защищает антифрод-система собственной разработки, которая использует более 100 моделей искусственного интеллекта. "Мы отслеживаем все каналы обслуживания клиентов и анализируем более 10 млрд транзакций в месяц. Эффективность системы - более 99,6%", - указал Сбер.

В ВТБ также отметили, что поддерживают принятие закона и давно соблюдают предусмотренные в нем механизмы. "Если банки проводят переводы на счета дропперов из черного списка, который специально создан для борьбы с мошенническими схемами, то абсолютно справедливо, чтобы они возвращали денежные средства пострадавшим клиентам. Принятие закона - это один из основных этапов цепочки по борьбе с мошенниками. Если дроппер попал в базу данных ЦБ, то нужно не только заблокировать его дистанционные каналы обслуживания, но и ограничить возможность снять деньги через отделения банков, чтобы предотвратить их дальнейшее обналичивание", - сообщили в ВТБ.

Госдума 11 июля приняла закон, совершенствующий механизм противодействия хищению денежных средств ("антифрод") со счетов в банках в качестве превентивной меры против мошенников. В частности, банки обяжут проверять поступление денежных средств на признаки мошенничества, возвращать гражданам похищенные деньги, если операции совершены без их согласия. Также банки смогут замораживать на два дня операции в случае подозрения на мошенничество и отключать дистанционное обслуживание мошенника. Соответствующие изменения вносятся в закон "О национальной платежной системе".