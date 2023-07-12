В Польше санкционировано строительство первой в стране АЭС

Работы должны начаться уже в 2023 годe

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Польские власти приняли в среду принципиальное решение, санкционирующее начало строительства первой в республике АЭС. Об этом сообщила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, отвечающая за вопросы энергетики.

"Сегодня мы приняли основополагающее решение, которое приближает строительство первой атомной станции в Польше", - написала она в Twitter.

По словам министра, главное значение этого документа в том, что он формально подтверждает, что запланированная инвестиция в строительство АЭС отвечает общественным интересам и проводится в соответствии с правительственной энергетической политикой.

В конце июня правительство Польши объявило об инвестировании в строительство АЭС 4,7 млрд злотых (около $1,2 млрд). Работы должны начаться уже в 2023 году. Планируется, что первый блок мощностью 1,6 ГВт будет введен в эксплуатацию в 2033 году.

Местом для строительства первой в Польше атомной станции выбраны окрестности населенного пункта Хочево в Поморском воеводстве на побережье Балтийского моря.