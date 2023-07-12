В ТПП РФ заявили, что четверть компаний не смогли заменить ушедших зарубежных партнеров

При этом большинство уже нашли альтернативные варианты, в том числе самостоятельное изготовление недостающих элементов, сообщил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Четверть российских компаний до сих пор не нашли замены зарубежным партнерам, прекратившим сотрудничество. Большинство уже нашли альтернативные варианты, в том числе самостоятельное изготовление недостающих элементов, сообщил ТАСС в кулуарах "Иннопрома" президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

В начале года глава ТПП говорил, что проблемы с поиском новых партнеров - у 3/4 компаний в стране.

"Я думаю, что три четверти и есть (те компании, кто полностью компенсировал потерю - прим. ТАСС)", - сказал он, отметив, что оставшиеся 25% компаний, возможно, сумели разрешить кризисную ситуацию, но еще не смогли найти полноценную замену, соответствующую по качеству.