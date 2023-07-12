Глава ТПП считает маловероятными изменения в российско-турецких бизнес-отношениях

При этом Сергей Катырин назвал российско-турецкие отношения работающими и долгосрочными

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин назвал российско-турецкие отношения работающими и долгосрочными, и предположил, что политические вопросы не повлияют на бизнес-партнерство двух стран.

"У нас есть торговые отношения [с Турцией]. <…> Мне кажется, что это маловероятно, все-таки выстроены долгосрочные отношения, они работают. Насколько кризисы могут повлиять как-то на изменения в наших торгово-экономических взаимоотношениях? <...> Мне кажется, что маловероятно", - сказал Катырин, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах сложностей в бизнес-отношениях двух партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу сообщил, что возвращается в страну вместе с пятью командирами нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией), которые находились в Турции. До этого в пятницу он встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турция имеет абсолютное право развивать отношения с Украиной, но Россия надеется, что они не будут направлены против Москвы, позже сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он охарактеризовал российско-турецкие отношения как тесные и взаимовыгодные, но сообщил, что по определенным вопросам имеются разногласия.