Украина дала письменные гарантии о преференциях для польских фирм

Как утверждает польский министр развития и технологий Вальдемар Буда, на Украине сейчас действуют свыше 3 000 польских фирм

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Украинская сторона дала письменные гарантии Польше о том, что польские фирмы, действующие на Украине, будут иметь преференции во время проведения аукционов и тендеров. Об этом сообщил польский министр развития и технологий Вальдемар Буда.

"Помимо того, что есть политические заявления [об этом] в наших отношениях с представителями Украины, у нас это также есть в письменной форме. Мы подписали договор во время визита [президента Украины Владимира] Зеленского [в Польшу], из которого следует, что мы будем иметь преимущества на аукционах, будем информированы о заказах и будем в них участвовать", - сказал министр в среду радиостанции Radiо ZET. "Здесь мы можем быть спокойны", - добавил он.

Как утверждает Буда, на Украине сейчас действуют свыше 3 000 польских фирм. "Мы являемся государством, у которого больше всего экономических связей с Украиной и динамика роста в последнее время самая большая", - указал министр.

Какие конкретно преференции будут иметь польские предприниматели на Украине, Буда не сообщил.