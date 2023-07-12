В Белоруссии заявили, что Минск и Москва улучшили ситуацию в промышленной сфере

Стороны сгладили проблемы в промышленности двух-трехлетней давности, отметил вице-премьер Петр Пархомчик

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Белоруссия и Россия улучшили ситуацию в промышленной сфере, сгладив проблемы, которые были 2-3 года назад. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик.

"Мы сгладили все те проблемы, которые были 2-3 года назад, - их просто не существует", - сказал он в кулуарах "Иннопрома", отвечая на вопросы об эффекте подписанного в начале года соглашения о единой промышленной политике.

Пархомчик отметил, что и российские, и белорусские производители уже почувствовали положительное влияние этого соглашения на ситуацию. Он уточнил, что документу предшествовали 28 программ Союзного государства. "Уже в рамках этих программ пошло развитие по отраслям, по министерствам, где подписываются соответствующие документы. Поэтому процесс находится в постоянном движении, и все делается во благо России и Белоруссии", - подчеркнул он.

Соглашение о единой промышленной политике было подписано в Москве Пархомчиком и вице-премьером - министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Документ заключен с целью импортозамещения и ускорения процессов локализации производства в Союзном государстве (СГ). Единая промышленная политика будет реализовываться посредством расширения механизмов поддержки проектов в Союзном государстве, снижения барьеров, стимулирования развития новых видов конкурентоспособной продукции, создания условий для использования прогрессивных финансовых продуктов. Соглашение заключено на три года и в случае отсутствия возражений сторон автоматически будет продлеваться на такой же период.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема мероприятия - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной - партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.