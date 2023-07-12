ООН опасается нарушения цепочек поставок на Украине, что ведет к нехватке продовольствия

По словам заместителя директора по вопросам питания ВПП Элисон Оман Лави, каждая третья семья в стране живет "в отсутствии продовольственной безопасности"

РИМ, 12 июля. /ТАСС/. Во Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН опасаются увеличения на Украине числа людей, испытывающих нехватку продовольствия из-за нарушения производственно-сбытовых цепочек в условиях конфликта.

Как сообщила в среду на пресс-конференции заместитель директора по вопросам питания ВПП Элисон Оман Лави, каждая третья семья в стране, то есть 9 млн человек, "живут в отсутствии продовольственной безопасности". "Опасения касаются нарушения [производственно-сбытовых] цепочек, перемещение лиц, нарушение производственной и транспортной инфраструктуры - все это ведет к ухудшению ситуации с продовольствием", - сказала она.