12 июля, 16:01

На медиафоруме во Владикавказе предложили создать единую евразийскую информсистему

Председатель правления ОО "Белорусский союз журналистов" Андрей Кривошеев заявил, что когда такая система появится, "тогда мы будем диктовать информационную повестку"

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 июля. /ТАСС/. Председатель правления ОО "Белорусский союз журналистов" Андрей Кривошеев заявил о необходимости создания единой евразийской информационной системы.

"Мы можем прорывать [фейки]. Мы можем выстраивать свои сети информационного обмена. Когда у нас будет своя евразийская система обмена доставки контента, тогда мы будем диктовать информационную повестку", - сказал Кривошеев на пленарном заседании по теме "Информационная среда в условиях противостояния: факты против фейков" с участием главы Северной Осетии Сергея Меняйло.

Также Кривошеев отметил, что, согласно последнему соцопросу в Германии, более половины немцев высказались за скорейшее мирное разрешение конфликта на Украине. "Это значит, что Владимир Путин и Александр Лукашенко достучались до аудитории. Но, главное, условия мира диктуют бойцы на передовой, в том числе осетины", - сказал Андрей Кривошеев.

"Мир будет тогда, когда Россия победит", - добавил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

О форуме

Международный медиафорум "PRO Кавказ" открылся во второй раз во Владикавказе. Его участниками стали более 500 представителей регионов России, Белоруссии, Армении, Южной Осетии. Тема форума этого года: "Медиапоток: факты и фейки. Формирование конструктивной информационной повестки".

Спикерами форума стали известные журналисты, телеведущие, эксперты медиасферы, СМИ разных уровней, в том числе в сессии форума "Информационная среда в условиях противостояния: факты против фейков" примет участие руководитель пресс-центра ТАСС Николай Яковлев. Также видением геополитических изменений с участниками поделятся политологи Александр Искандарян из Еревана и Мария Петрашко из Минска.

Форум продлится до 13 июля. 

Теги:
РоссияМеняйло, Сергей ИвановичСеверная Осетия
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