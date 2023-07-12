Россия может построить на Шри-Ланке предприятие по переработке отходов

Как сообщил Российский экологический оператор, планируется, что все оборудование на объекте будет производства РФ

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) планирует построить на Шри-Ланке предприятие по обращению с отходами годовой мощностью 1 млн тонн. Об этом сообщает в среду пресс-служба РЭО по итогам переговоров заинтересованных сторон в Москве.

"Мы готовы говорить о российских технологиях в сфере переработки отходов, на повестке - реализация пилотного проекта по созданию комплексного объекта по обработке и утилизации отходами мощностью [1] миллион тонн в год. Планируется, что все оборудование на объекте будет российского производства", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в распространенном сообщении.

По его словам, РЭО продолжает развивать международное сотрудничество в области обращения с отходами и в рамках создания в России экономики замкнутого цикла. Реформа отрасли по обращению с отходами началась в 2019 году, но уже дает результаты - Россия уже наработала опыт, которым готова поделиться с другими странами.

Детали проекта Буцаев и министр промышленности Шри-Ланки Рамеш Патирана обсудили на рабочей встрече. Министр указал на высокое технологическое развитие РФ в сфере обращения с отходами. Он также пригласил специалистов РЭО посетить Шри-Ланку для аудита национальной системы обращения с отходами.