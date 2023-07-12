В ЦБ заявили, что рост потребительских цен в России становится все более устойчивым

Они закрепились выше 4% в годовом выражении с поправкой на сезонный фактор, следует из данных Росстата

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Рост потребительских цен в России приобретает все большую устойчивость, закрепляясь выше 4% в годовом выражении с поправкой на сезонный фактор, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ. Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией ЦБ, уточняется в материалах регулятора.

"Рост потребительских цен приобретает все большую устойчивость, закрепляясь выше уровня 4% в пересчете на год с поправкой на сезонность", - указывают авторы документа.

При этом сохраняются существенные ресурсные ограничения со стороны рынка труда, производственных мощностей и технологий, а также предпосылки для дальнейшего усиления ценового давления.

Вместе с тем производители товаров и услуг, с одной стороны, сталкиваются с ростом издержек, в том числе в связи с сохраняющимися барьерами для импорта. "С другой стороны, они отмечают быстрый рост спроса, который не способны оперативно удовлетворить из-за производственных, трудовых и прочих ограничений. Результатом становится усиление инфляционного давления. С учетом инерции макроэкономических трендов этот процесс продолжит разворачиваться в ближайшие месяцы. Для его нейтрализации требуется уменьшение бюджетного и (или) кредитного импульса. Возможное увеличение инфляционных ожиданий вследствие произошедшего ослабления рубля может стать дополнительным проинфляционным фактором", - отмечают авторы бюллетеня.

В такой ситуации для достижения цели по инфляции в 2024 году необходимо, чтобы уже к концу 2023 года текущие темпы роста цен с поправкой на сезонность замедлились и стали соответствовать траектории 4%, добавляют аналитики ЦБ.

Цены на продукты питания

Помидоры в России в июне 2023 года подешевели на 22% по сравнению с предыдущим месяцем, репчатый лук - на 13,5%, в то же время морковь подорожала на 22,2%, картофель - на 21,5%.

"В июне значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Цены на помидоры снизились в среднем на 22%, лук репчатый - на 13,5%, бананы - на 12,4%, капусту белокочанную - на 10,8%, огурцы - на 5,5%, зелень свежую - на 4,4%, виноград - на 4,2%. В то же время подорожали: морковь - на 22,2%, картофель - на 21,5%, лимоны - на 16,1%, свекла столовая - на 13,1%, яблоки - на 6,7%", - говорится в документе.

По данным ведомства, куриные яйца и гречневая крупа в июне подешевели на 2,4%, подсолнечное масло, крупы овсяная и перловая - на 1,4%, пшеничная мука - на 1,3%, пшено - на 0,9%, молоко пастеризованное более 3,2% жирности, сметана, вермишель - на 0,8%, овсяные хлопья "Геркулес" и кофе натуральный растворимый - на 0,7%, молоко пастеризованное 2,5-3,2% жирности, горох и фасоль, шоколад - на 0,6%, творог - на 0,5%.

Вместе с тем подорожали: мясо кур - на 6,8%, сахар-песок - на 4,6%, окорочка куриные - на 3%, мясные консервы для детского питания - на 1,9%, баранина (кроме бескостного мяса), рыба живая и охлажденная - на 1,7%, кулинарные изделия из птицы - на 1,5%, рис - на 1,4%, какао - на 1,3%, рыба мороженая неразделанная - на 0,9%, мороженые кальмары- на 0,8%, виноградные вина и оливковое масло- на 0,7%, бескостная свинина, сухие молочные смеси для детского питания, торты, зефир, пастила, карамель, соль, шампанское, обеды в ресторане - на 0,6%, сообщили в Росстате.

Стоимость белокочанной капусты в России с 4 по 10 июля 2023 года выросла на 6,6%, картофеля - на 3,3%, в то же время огурцы подешевели на 5,3%, а репчатый лук - на 4,7%, следует из данных Росстата.

Кроме того, яблоки подорожали на 2,2%, столовая свекла - на 1,2%, морковь - на 0,6%, в то время как цены на бананы снизились на 2,8%, на помидоры - на 1,3%.

В среднем прирост цен на плодоовощную продукцию составил 0,4%.

Также выросли цены на сахар-песок - на 0,8%, на мясо кур - на 0,5%, на свинину, вареные колбасы и рис - на 0,4%, на мороженую рыбу, куриные яйца, гречневую крупу и пшено - на 0,3%, на баранину, пастеризованное молоко, пшеничную муку, макаронные изделия, водку, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

В то же время снизились цены на черный чай - на 0,8%, на фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,5%, на подсолнечное масло - на 0,4%, на сосиски, сардельки, сметану, сухие молочные смеси и овощные консервы для детского питания, печенье - на 0,2%, на стерилизованное молоко, сливочное масло, маргарин, сыры твердые, полутвердые и мягкие - на 0,1%.

Цены на лекарства

Стоимость препарата афобазол в июне 2023 года выросла на 2,5%, корвалола - на 2,4% по сравнению с месяцем ранее, следует из данных Росстата.

"Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,7%, в том числе на аллохол - на 4,4%, афобазол - на 2,5%, корвалол - на 2,4%, кеторол экспресс - на 1,8%, поливитамины - на 1,5%, канефрон Н - на 1,1%, левомеколь - на 1%, эргоферон - на 0,9%, троксерутин, сульфацетамид и алмагель - на 0,8%", - говорится в материалах Росстата.

При этом снизились цены на синупрет - на 1,1%, ингалипт - на 0,5%, нафазолин - на 0,4%, йод - на 0,2%. По данным ведомства, лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП в июне подорожали в среднем на 0,6%, в том числе дротаверин (но-шпа) - на 2,9%, фуросемид - на 2,1%, панкреатин - на 2%, омепразол - на 1,7%, винпоцетин - на 1,2%, эуфиллин - на 1,1%, бисакодил - на 1%, галазолин - на 0,9%, супрастин, ибупрофен и аскорбиновая кислота - на 0,8%. Одновременно снизились цены на витамин Д3 - на 0,7%, цефтриаксон - на 0,4%, фосфоглив, номидес и смекту - на 0,2%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов в июне подорожали шприцы одноразовые - на 0,6%, корригирующие очки - на 0,4%. Цены снизились на термометры медицинские электронные стандартные - на 0,7%, термометры безртутные и бинты - на 0,5%, вату отечественную - на 0,2%, рассказали в Росстате.