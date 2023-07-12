В Литве недовольны нежеланием Эстонии раньше срока отключаться от российских электросетей

Завершение проекта синхронизации первоначально планировалось на конец 2025 года

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Литва выражает недовольство нежеланием Эстонии раньше намеченного срока отключиться от российских электросетей для синхронизации электроэнергетической системы стран Балтии через Польшу с ЕС. Об этом эстонской газете Postimees заявил генеральный директор литовского системного оператора Litgrid Рокас Масюлис.

"Считаем, что с учетом происходящего на Украине неправильно получать выгоду от присоединения к российским электросетям", - приводит в среду издание слова гендиректора. Литва хотела бы отключиться от них как можно скорее. "Но страны Балтии связаны одной нитью, поэтому поведение наших коллег из Эстонии нас раздражает", - подчеркнул он.

Синхронизация электросетей стран Балтии с ЕС возможна при одновременном отключении от единой электроэнергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ). Для этого необходимо расторгнуть договор по БРЭЛЛ. Это должно быть сделано до августа, иначе соглашение от 2001 года будет продлено автоматически.

Завершение проекта синхронизации первоначально планировалось на конец 2025 года. В Вильнюсе считают, что с учетом рисков из-за напряженной ситуации в регионе надо ускорить процесс и завершить синхронизацию хотя бы к середине 2024 года. В Риге и Таллине не испытывают энтузиазма по поводу такой спешки.

В апреле Литва успешно провела тестирование работы своих электросетей в изолированном режиме, предложив Латвии и Эстонии присоединиться к испытаниям. Обе страны от этого отказались, ссылаясь на нерешенные технические вопросы. Эти сложности вызывают в Риге и Таллине сомнения относительно возможности ускорения синхронизации.