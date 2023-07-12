В чешские магазины попало зараженное сальмонеллой мясо курицы с Украины

Образцы для исследования были взяты в городах Ческе-Будеевице и Гаррахов

ПРАГА, 12 июля. /ТАСС/. Государственная сельскохозяйственная и продуктовая инспекция Чехии сообщила в среду на своем сайте, что на национальный рынок попали две партии зараженного сальмонеллой замороженного мяса курицы с Украины.

Зараженное мясо поступило в республику от одной из компаний-производителей, находящихся в Винницкой области Украины. Реализация продукции проводилась через магазины торговой сети JIP.

Лабораторные анализы подтвердили присутствие в мясе курицы бактерии сальмонеллы. Образцы для исследования были взяты в городах Ческе-Будеевице (Южная Чехия) и Гаррахов (север республики). Инспекция распорядилась изъять из продажи зараженное мясо.

Между тем, как проинформировали чешские СМИ, зараженную сальмонеллой импортную курятину периодически выявляют в республике. Чаще всего это касается импорта из Польши. В Чехию из этой страны поступает около 55% ввозимого мяса курицы.