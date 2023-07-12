Парламент Грузии одобрил законопроект о проверке выхлопа автомобилей

За превышенное содержание вредных веществ физическое лицо будет оштрафовано на более чем $38, а юридическое лицо - на $194

ТБИЛИСИ, 12 июля. /ТАСС/. Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял поправки в Кодекс об административных правонарушениях, позволяющие сотрудникам министерства по охране окружающей среды и сельского хозяйства с 4 сентября останавливать автомобили для проверки выхлопных газов на превышение норм вредных веществ. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"С 4 сентября текущего года сотрудники департамента по охране окружающей среды будут уполномочены осуществлять контроль за выхлопами автомобилей на дорогах. А за нарушения норм содержания вредных веществ в выхлопах будут установлены строгие штрафные санкции", - говорится в сообщении.

За превышенное содержание вредных веществ физическое лицо будет оштрафовано на 100 лари (более $38), а юридическое лицо - на 500 лари (около $194). За повторное нарушение физлица будут оштрафованы на 300 лари (более $116), а юрлица - на 1,5 тыс. лари (более $581). Третье нарушение для физических лиц будет караться штрафом в размере 600 лари (около $233), а для юридических лиц - штрафов в размере 3 тыс. лари (около $1,2 тыс.).

Контроль будут вести в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави, добавили в министерстве.