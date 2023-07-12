Реконструкцию газопровода завода "Донбиотех" под Ростовом намерены завершить в 2024 году

Предприятие планирует выпустить первую продукцию к концу 2023 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июля. /ТАСС/. Реконструкцию газораспределительной станции завода "Донбиотех", строительство которого ведется в Волгодонске Ростовской области с 2013 года, завершат в 2024 году. Об этом в среду журналистам сообщил генеральный директор ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону", ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" Владимир Ревенко.

"Срок производства работ, который сегодня стоит в исполнительных документах, - это конец 2024 года. У меня есть уверенность, что данный процесс будет синхронизирован с окончанием работ по самому предприятию", - сказал Ревенко.

Дополнительный газ к Волгодонску подведут по двум газораспределительным сетям - из Котельниковского района Волгоградской области и из города Шахты, в котором ведется реконструкция сети. По словам Ревенко, это позволит поддерживать мощности подачи газа. "Узкое место" газотранспортной системы возникло в Волгодонске в связи с переводом Волгодонской ТЭЦ-2 с мазута на газ. Это улучшило в 2007-2008 годах экологическую составляющую города, но практически полностью выбрало те линии и запасы газа, которые были на ГРС в то время, добавил Ревенко.

Также Ревенко подчеркнул, что имеющихся объемов газа хватило бы заводу "Донбиотех" для запуска работы. "Донбиотеху" требуется 18,5 тыс. куб. м [газа], по техусловиям он получил 10 тыс. куб. м, то есть у него есть гарантированный минимальный объем для того, чтобы начать работу и сегодня", - добавил Ревенко.

Ранее в интервью ТАСС губернатор региона Василий Голубев сообщал, что завод по глубокой переработке зерна "Донбиотех" в Волгодонске может выпустить первую продукцию к концу 2023 года. На полях ПМЭФ-2023 власти региона подписали соглашение с компанией "Русский водород" с объемом инвестиций 20 млрд рублей. Полностью завершить реализацию проекта планируется в 2026 году. Благодаря запуску завода будет создано 400 рабочих мест, налоги в бюджет составят 800 млн рублей.

Строительство завода "Донбиотех" началось в 2013 году, инвестором выступал бизнесмен Вадим Варшавский. Изначально завод планировалось запустить в 2014 году. Предприятие должно было выпускать лизин, клейковину и другие продукты глубокой переработки зерна, в общей сложности около 250 тыс. тонн в год. Недостроенный завод оказался в предбанкротном состоянии, в 2019 году на нем была введена процедура внешнего управления. В конце 2019 года суд признал Варшавского виновным в уклонении от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 млн рублей и приговорил его к 3,5 года лишения свободы.