Собянин: производство электрооборудования в Москве увеличилось более чем в 2,2 раза

По словам мэра столицы, текстильная промышленность показала готовность оперативно расширить ассортимент и нарастить объемы выпускаемой продукции

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Выпуск электрооборудования в Москве за пять месяцев вырос на 100,7% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом в четверг написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин также отметил, что производство электродвигателей, трансформаторов и распределительных устройств увеличилось более чем в 2,2 раза, а текстильная промышленность показала свою готовность оперативно расширить ассортимент и нарастить объемы выпускаемой продукции.

"Импортозамещение происходит вполне успешно, так как опирается на серьезные заделы прошлых лет и комплексную поддержку правительства города, включая налоговые льготы для промышленных комплексов и инновационных производств", - подчеркнул мэр.

Отмечается, что на сегодняшний день в Москве действует более 130 производителей элетрического оборудования, которые обеспечивают рабочими местами более 17 тыс. человек.