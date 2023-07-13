Экономика Великобритании сократилась в мае на 0,1%

Это произошло на фоне дополнительного банковского выходного, объявленного по случаю коронации короля Карла III

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. ВВП Великобритании сократился в мае на 0,1% на фоне дополнительного банковского выходного, объявленного по случаю коронации короля Карла III. Об этом говорится в опубликованном в среду отчете Национальной статистической службы (Office for National Statistics, ONS) Соединенного Королевства.

Этот результат оказался хуже, чем рост в размере 0,2% в апреле, однако немного лучше, чем предсказывало большинство экспертов. Они ожидали сокращения на 0,3% как результат выходного из-за коронации и ряда забастовок, в том числе учителей и железнодорожных рабочих. Вместе с тем, как признает статистическое ведомство, "если рассматривать более широкую картину, то ВВП не продемонстрировал роста за три месяца, предшествующих маю".

Объем производства в мае сократился на 0,6%, показатели строительства упали на 0,2%, сектор услуг не продемонстрировал роста.

Газета The Daily Telegraph в связи с этим напоминает, что британская экономика едва избежала рецессии в прошлом году, однако ее размер до сих пор меньше, чем до кризиса. Он был вызван преимущественно ростом стоимости жизни вследствие взлета цен на электроэнергию и показателей инфляции на фоне противостояния Запада с Россией из-за конфликта на Украине.

Комментируя отчет ONS, министр финансов Великобритании Джереми Хант отметил негативный фактор высокой инфляции. Согласно июньскому отчету ведомства, рост цен в Соединенном Королевстве в мае не изменился по сравнению с апрелем, составив 8,7%. "Хотя дополнительный банковский выходной оказал негативное влияние на рост в мае, высокая инфляция остается якорем, тормозящем экономический рост. Наилучший способ вернуться к росту и снизить давление на семьи - снизить инфляцию как можно быстрее", - сказал Хант.