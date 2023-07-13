TotalEnergies построит завод про производству СПГ в США вместе с американскими партнерами

Оператором проекта выступит компания NextDecade

ПАРИЖ, 13 июля. /ТАСС/. Французский нефтегазовый концерн TotalEnergies договорился со своими американскими партнерами о строительстве первой очереди завода Rio Grande LNG по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Южном Техасе. Оператором проекта выступит компания NextDecade, а одним из соинвесторов - фонд Global Infrastructure Partners, говорится в распространенном заявлении концерна.

Уточняется, что в рамках первой фазы планируется возведение "трех линий сжижения общей мощностью 17,5 млн тонн в год", при этом капитальные затраты составят $14,8 млрд. Согласно соглашению, на начальном этапе TotalEnergies "приобретет 16,7% акций совместного предприятия, ответственного за строительство на первом этапе", а также выделит средства на его "взнос в финансирование проекта в размере $1,1 млрд".

Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2027 год. По условиям контракта, французский концерн сможет "в течение 20 лет ежегодно отбирать по 5,4 млн тонн СПГ", что позволит компании "увеличить [общие] экспортные мощности в США до более 15 млн тонн в год к 2030 году". Одной из основных целей участия в этом проекте TotalEnergies называет "обеспечение европейской энергобезопасности".

Ранее французский концерн договорился с бельгийским стартапом Tree Energy о строительстве в Техасе завода по производству синтетического метана стоимостью $2 млрд. Планируется, что завод будет ежегодно производить до 200 тыс. тонн синтетического газа для рынка США, а также на экспорт в Европу и Азию.