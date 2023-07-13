Компания из Подмосковья поставила во Вьетнам косметику на $53 тысячи

"Твинс тэк" вошла в число участников группового стенда, организованного фондом поддержки ВЭД для демонстрации подмосковных товаров и поиска потенциальных партнеров для компаний региона

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Косметику более чем на $53 тыс. поставили из Подмосковья во Вьетнам в рамках экспортного контракта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области в четверг.

"Подмосковная компания "Твинс тэк" из Ленинского городского округа подписала экспортный контракт с партнерами из Вьетнама на поставку косметической продукции. Сумма экспортного контракта составляет $53,4 тыс. С потенциальным партнером "Твинс тэк" познакомилась благодаря выставке в Турции. Участие в BEAUTYISTANBUL - одной из крупнейших международных выставок товаров индустрии красоты - компания смогла принять благодаря содействию фонда поддержки ВЭД Московской области", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что компания вошла в число участников группового стенда, организованного фондом поддержки ВЭД для демонстрации подмосковных товаров и поиска потенциальных партнеров для компаний региона. Помогая компаниям, желающим принять участие в международных выставках, фонд берет на себя не только организационные вопросы, но и финансирует ряд расходов экспонентов полностью или частично.

С начала года прошли уже девять международных выставок, экспонентами которых при поддержке Фонда стали 80 предприятий региона. Так, в 2023 году групповые стенды Московской области были представлены на выставках в Эфиопии, Турции, Узбекистане, а крупнейшей стала международная выставка продуктов питания и напитков Gulfood 2023. Ее участниками стали 20 компаний Московской области, получившие возможность представить свою продукцию в ОАЭ.