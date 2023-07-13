13 июля, 10:18

Госдума ратифицировала протокол о взимании НДС с услуг в электронной форме в ЕАЭС

Протокол позволит создать равные условия налогообложения НДС услуг в электронной форме в государствах - членах ЕАЭС, говорится в отзыве правительства

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Госдума проголосовала за ратификацию протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в части определения порядка взимания косвенных налогов в случае оказания электронных услуг. Документ внесен в Госдуму президентом РФ.

Протокол подписан в Бишкеке 9 декабря 2022 года.

Документ устанавливает порядок взимания налога на добавленную стоимость (НДС) при оказании услуг в электронной форме налогоплательщиком одного государства - члена ЕАЭС налогоплательщику другого государства - члена ЕАЭС, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и налогоплательщиками в соответствии с законодательством другого государства, но при этом соответствующим условиям, предусмотренными этим порядком.

Протокол позволит создать равные условия налогообложения НДС услуг в электронной форме в государствах - членах ЕАЭС, говорится в отзыве правительства. 

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