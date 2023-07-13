На Кубани расходы бюджета на три года увеличили на 75,4 млрд рублей

Из них 40% направят на строительство и реконструкцию государственных и муниципальных социальных объектов

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Расходы бюджета Краснодарского края на плановый трехлетний период увеличили на 75,4 млрд рублей, 40% дополнительных средств направят на строительство и реконструкцию государственных и муниципальных социальных объектов. Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе сессии в четверг.

"Предлагается увеличить доходы бюджета на три года на 71,5 млрд рублей, из них на 2023 год - 31,4 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы на 2023 год - на 11,4 млрд рублей в связи с уточнением прогноза поступления. Все это позволит увеличить расходы бюджета на три года на 75,4 млрд рублей, почти 40% дополнительных расходов направляется на строительство и реконструкцию объектов государственной и муниципальной собственности", - сообщил в ходе сессии министр финансов Краснодарского края Александр Кнышов.

Он отметил, что благодаря росту расходов бюджета в плановом периоде только в 2023 году на строительство школ, детских садов и спортивных объектов направят 29 млрд рублей, финансирование сферы ЖКХ в крае увеличат до 26,7 млрд рублей, на отдых и оздоровление детей направят 1,6 млрд рублей, газификацию населения - 400 млн рублей, поддержку и развитие сельского хозяйства в регионе - 13,1 млрд рублей, объем дорожного фонда увеличится до 57,5 млрд рублей.

"Парламентский год мы завершаем на позитивной ноте, несмотря на все сложности, экономика региона демонстрирует достаточно высокую устойчивость, значительное развитие: налицо увеличение собственных доходов налоговых и неналоговых, состояние бюджета позволяет нам обеспечить дополнительное финансирование социальных программ, поддерживать базовые отрасли экономики. В первую очередь приросли госпрограммы социального блока, так было и так будет всегда, дополнительную помощь получат аграрии, значительные средства выделяются на совершенствование дорожной сети. Создание условий для роста экономики будет оставаться впредь одним из магистральных направлений деятельности депутатского корпуса", - прокомментировал принятие поправок в краевой бюджет спикер краевого Заксобрания Юрий Бурлачко.

Бюджет был принят депутатами в декабре 2022 года. Доходы бюджета Краснодарского края на 2023 год были запланированы в пределах 390 млрд рублей, расходы - 446 млрд рублей. Сообщалось, что объем государственного долга Краснодарского края будет оставаться на экономически безопасном уровне. В феврале принимались корректировки, расходы бюджета на три года увеличили на 95,4 млрд рублей, в итоге на 2023 год они были запланированы в объеме 500 млрд рублей.