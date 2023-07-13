ФРГ пересмотрит контроль экспорта в сфере кибербезопасности

Германия также усовершенствует списки экспортного контроля

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Германия, выстраивая торговые отношения с Китаем, считает нужным с учетом развития технологий усовершенствовать списки экспортного контроля. Об этом говорится в принятой в четверг стратегии ФРГ по выстраиванию отношений с КНР.

"Во избежание долгосрочных рисков безопасности для Германии, ЕС и союзников <...> правительство выступает за усовершенствование списков товаров в международных режимах экспортного контроля и пересмотр национальных списков", - говорится в тексте. Это планируется сделать "на фоне новых технологических разработок, например в сфере кибербезопасности и слежки".