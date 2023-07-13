Дефицит бюджета Татарстана на 2023 год увеличен до 45,4 млрд рублей

В части доходов наибольший вклад внес рост налога на прибыль

КАЗАНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Парламент Татарстана в четверг принял изменения в закон о бюджете республики на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Дефицит бюджета достиг 45,4 млрд рублей, сообщил на заседании министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин.

"Законопроектом предусматривается увеличение доходной части бюджета в целом на 26,5 млрд рублей. <…> Расходную часть бюджета Республики Татарстан предлагается увеличить на 44,8 млрд рублей. <…> По указанным предложениям общий объем доходов бюджета Республики Татарстан на 2023 год прогнозируется в сумме 370,5 млрд рублей, общий объем расходов - 415,9 млрд рублей, дефицит бюджета составит 45,4 млрд рублей", - сказал Гайзатуллин.

В части доходов наибольший вклад внес рост налога на прибыль. Прогнозируется рост по налогу на 15 млрд рублей. По словам Гайзатуллина, ожидается динамика по промышленным, строительным транспортным и торговым предприятиям. Собственные расходы бюджета Татарстана, отметил он, без учета федеральных средств выросли на 40,8 млрд рублей. Так, расходы на новые инвестиционные проекты увеличились на 7,1 млрд, расходы на софинансирование мероприятий нацпроектов - на 6 млрд, расходы на проведение социально значимых мероприятий, региональные программы капитального строительства и ремонта - на 5,1 млрд рублей.

В ноябре 2022 года был принят проект бюджета Татарстана, который предусматривал доходы в размере 343,9 млрд рублей , расходы - 371 млрд рублей , дефицит - 27,1 млрд рублей.