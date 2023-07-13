Nordwind запустила рейсы по маршруту Ульяновск - Махачкала

Маршрут был запущен при участии властей двух регионов и является субсидируемым

МАХАЧКАЛА, 13 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind впервые в истории полетов запустила маршрут по направлению Ульяновск - Махачкала. Первый рейс встретили в четверг в махачкалинском аэропорту, передает корреспондент ТАСС.

"Рейс Ульяновск - Махачкала - это тот рейс, который не выполнялся никогда в принципе даже в Советское время. <…> Это направление, которое мы открыли в дополнении к рейсам из Казани в Махачкалу и из Самары в Махачкалу, это регион Поволжья. <…> Спрос на это направление показывает колоссальный, мы практически привезли полный самолет", - сказал журналистам заместитель гендиректора авиакомпании Антон Маттис.

Отмечается, что маршрут был запущен при участии властей двух регионов и является субсидируемым. Рейс будет выполняться регулярно по четвергам. По словам генерального директора махачкалинского аэропорта Саида Рамазанова, в ближайшее время воздушная гавань планирует расширить маршрутную сеть. Ведутся переговоры об открытии рейсов с несколькими регионами страны.

"Сейчас ведутся переговоры по открытию рейсов в Волгоград, Нижневартовск, <…> Иваново. <...> На сколько это будет реализуемо, будет зависеть от возможностей авиакомпаний и от субсидированной политики республики. <...> Также активно идут переговоры по открытию рейса в Минск", - сказал Рамазанов.

По словам заместителя министра по туризму и народным художественным промыслам региона Магомеда Габибуллаева, открытие рейса благоприятно скажется на увеличении туристического потока в республику.

Ранее авиакомпания Nordwind подписала соглашение о стратегическом партнерстве с Минтуризмом региона. Ульяновская область стала 14 направлением внутренних полетов авиакомпании из Дагестана. На сегодняшний день прямые регулярные рейсы из Международного аэропорта Махачкала выполняются в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Самару, Уфу, Оренбург, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Омск, Новосибирск и Красноярск.