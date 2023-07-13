В Красноярске к 2028 году введут первую очередь нового производства на территории КрАЗа

Старые цеха завода демонтируют

КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. "Русал" запустит первую очередь нового производства в рамках модернизации Красноярского алюминиевого завода к 2028 году. Об этом в своем официальном Telegram-канале написал исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края, руководитель администрации главы региона Сергей Пономаренко.

"На совещании по подготовке к празднованию 400-летия города Красноярска <…> вице-президент компании "Русал" Елена Безденежных заявила о радикальной модернизации Красноярского алюминиевого завода. К 2028 году будет запущена первая очередь нового производства алюминия по технологии обожженных анодов, которая дает ноль выбросов бензапирена в атмосферу. Старые цеха завода будут демонтированы. На их месте будет разбит парк", - написал Пономаренко.

Безденежных на совещании рассказала, что проект реконструкции КрАЗа проходит государственную экологическую экспертизу. "В следующем году мы будем на стадии подготовки к строительству", - сообщила она.

"Русал" реализует проект по созданию нового производства на месте действующих цехов Красноярского алюминиевого завода. По проекту, более половины действующих корпусов демонтируют, взамен построят корпуса электролиза с технологией обожженного анода. Это позволит сократить выбросы более чем в 10 раз, в том числе и добиться снижения фтористого водорода, смолистых веществ, бензапирена. Сокращение выбросов в таком объеме должно произойти к 2029 году. В 2021 году компания сообщала, что проект рассчитан на 10 лет.

Красноярский алюминиевый завод построен в Красноярском крае в составе единого комплекса алюминиевой промышленности, в который также вошли Кия-Шалтырский нефелиновый рудник, Ачинский глиноземный комбинат, Красноярский металлургический завод, Красноярская ГЭС. В 1992 году государственное предприятие КрАЗ было преобразовано в ОАО "Красноярский алюминиевый завод", а в 2006 году - в ОАО "Русал Красноярский алюминиевый завод". Производственная мощность предприятия составляет около 1 млн тонн алюминия в год.