Поступления в бюджет Кубани в первом полугодии 2023 года выросли на 26%

Индекс промышленного производства в первом полугодии составил 111,8%

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Поступления в бюджет Краснодарского края по итогам первого полугодия 2023 года составили 226 млрд рублей, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом рост показывают все отрасли экономики, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в четверг в ходе внеочередного пленарного заседания Заксобрания края.

"Рост ВРП края за шесть месяцев составил 103%. У нас рост впервые показывают все отрасли экономики региона. <…> У нас в планах было 430 млрд рублей [поступлений] в бюджет, мы уже собрали 226 млрд рублей за шесть месяцев, это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Кондратьев.

В частности, по его словам, индекс промышленного производства Кубани в первом полугодии составил 111,8%, что превышает среднероссийский показатель. Кроме того, по словам Кондратьева, есть перспективы для дальнейшего роста в промышленности. "Наш "Южный завод тяжелого машиностроения" уже осенью приступит к серийному производству станков, <...> это госзаказ. Завод по-настоящему вернется в строй и станет ведущим станкостроительным заводом России", - отметил губернатор.

По его словам, рост отмечается и в других отраслях экономики - так, в сфере АПК результат полугодия составил 104,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в строительстве - 109%.

Кондратьев также добавил, что по итогам первого полугодия инвесторы вложили в проекты на Кубани 122 млрд рублей. "Бизнес никогда не будет направлять деньги в слабую экономику. Все это доказывает, что у края огромные возможности", - сказал он в ходе заседания.