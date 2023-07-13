Председателю правления компании "Казмунайгаз" объявят выговор после аварии на НПЗ

Это будет выговор за несвоевременную реализацию мероприятий по обеспечению безопасной и стабильной работы нефтеперерабатывающего завода

АСТАНА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство Казахстана объявит выговор председателю правления нефтегазовой компании АО "НК "Казмунайгаз" Магзуму Мирзагалиеву в связи с аварией на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ). Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам встречи главы государства с премьер-министром республики Алиханом Смаиловым.

Премьер доложил президенту о результатах расследования причин аварий, произошедших на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и Атырауском нефтеперерабатывающем заводе. "Как сообщил Алихан Смаилов, в результате расширенного анализа состояния энергосистемы западного региона выявлен ряд системных недостатков в работе энергопредприятий. Кроме того, обнаружены недочеты в работе министерства энергетики, АО "KEGOC", ТОО "МАЭК" и АО "НК "Казмунайгаз". Председателю правления АО "НК "Казмунайгаз" Магзуму Мирзагалиеву будет объявлен выговор за несвоевременную реализацию мероприятий по обеспечению безопасной и стабильной работы нефтеперерабатывающего завода", - говорится в сообщении.

3 июля из-за аварийного отключения энергоблока №1 на тепловой электрической станции МАЭК были введены ограничения по подаче электроэнергии промышленным предприятиям и нескольким населенным пунктам. Пресс-служба компании "Казмунайгаз" проинформировала, что 3 июля из-за проблем с электроснабжением была приостановлена добыча нефти на нескольких месторождениях в Мангистауской и Атырауской областях. Власти Казахстана планируют в течение месяца восстановить объем добычи нефти.