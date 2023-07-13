WP: в США расследуют возможные нарушения прав потребителей компанией OpenAI

По информации издания, Федеральная торговая комиссия США заподозрила компанию в недобросовестном методе защиты данных

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Федеральная торговая комиссия (ФТК) США начала масштабное расследование в отношении возможного нарушения прав потребителей чат-ботом ChatGPT на базе искусственного интеллекта американской компании OpenAI. Об этом в четверг сообщила газета The Washington Post.

По информации издания, ФТК заподозрила OpenAI в недобросовестном методе защиты данных. Комиссия потребовала от OpenAI предоставить подробные сведения о всех полученных жалобах клиентов на то, что ее бот предлагал "ложные, вводящие в заблуждение, унизительные или наносящие вред" сведения о людях, приносящие им репутационный ущерб.

ФТК также обратилась к компании с просьбой предоставить сведения о недавнем инциденте, когда некоторые пользователи ChatGPT получили доступ к информации о платежных данных других людей. В случае доказательства нарушений ФТК будет иметь право оштрафовать OpenAI или подписать с компанией мировое соглашение, по которому будут регулироваться ее способы обработки персональной информации.

Как сообщает газета, Федеральная торговая комиссия ранее наложила крупные штрафы на корпорации Meta (признана в России экстремистской), Amazon и Twitter за нарушения законов о защите прав потребителей.