В Астраханской области аграриям возвращают затраты на выращивание семян арбузов и дынь

Вице-губернатор Олег Князев отметил, что в 2023 году планируется вырастить 300 тыс. тонн бахчевых

АСТРАХАНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Власти Астраханской области возвращают аграриям региона затраты на выращивание семенных посевов овощебахчевых культур, а также 80% затрат на регистрацию новых сортов отечественной селекции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в четверг астраханский вице-губернатор Олег Князев.

"Сегодня астраханские селекционеры активно разрабатывают новые востребованные сорта. Помимо традиционных, популярностью пользуются арбузы с желтой и белой мякотью. К слову, для аграриев действуют региональные меры поддержки - мы возмещаем затраты на выращивание семенных посевов овощебахчевых культур, а также возвращаем 80% затрат на регистрацию новых сортов отечественной селекции в ФГБУ "Госсорткомиссия", - написал Князев.

Он уточнил, что сейчас в регионе начался сбор ранних арбузов, отметив, что доля раннего арбуза заметно увеличивается. Это, по мнению Князева, связано с тем, что активное потребление совпадает с массовыми отпусками в середине июля. Поэтому местные сельзопроизводители заказывают рассаду в специализированных рассадных комплексах и специально высаживают ее под укрывной материал что позволяет получать более ранний урожай, который в этом году должен составить около 100 тыс. тонн.

"Арбузы - визитная карточка региона. Астраханский арбуз знают и любят в каждом уголке нашей страны, география поставок обширная - от столицы до Ямала. Кроме того, наши арбузы активно отгружаются в Беларусь - автомобильным и железнодорожным транспортом. Всего же в этом году планируется вырастить 300 тыс. тонн бахчевых", - добавил Князев.

Климатические условия региона считаются идеальными для выращивания арбузов. У области есть официальное свидетельство о том, что она является историческим центром по выращиванию российского арбуза. Считается, что каждый третий арбуз в России выращен в Астраханской области.

Сельское хозяйство - одна из стратегических отраслей Астраханской области, лидирующие позиции в агропромышленном комплексе сохраняет отрасль растениеводства. В отрасли работают более 150 сельхозпредприятий, около 3 тыс. фермерских хозяйств.