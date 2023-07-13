В России в конце 2023 года могут представить двадцатикубитный квантовый компьютер

Такие заверения дает Росатом, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российский 20-кубитный квантовый компьютер может быть представлен в конце 2023 года, такие заверения дает Росатом, сообщил журналистам на Форуме будущих технологий вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"В области производства квантовых компьютеров все идет в соответствии с графиком, 20 кубитов нам обещает Росатом показать в конце этого года. Пока все идет хорошо", - сказал вице-премьер.

Кубит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере.

С 2020 года в соответствии с соглашением, заключенным с правительством РФ, Росатом в качестве координатора реализует дорожную карту в высокотехнологичной области "Квантовые вычисления".

Первый Форум будущих технологий проходит с 9 по 14 июля в московском Центре международной торговли. В этом году он посвящен квантовым технологиям. Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Оператором выступает Фонд Росконгресс при поддержке Минцифры и Российской академии наук, соорганизаторы - РЖД и Росатом. ТАСС является информационным партнером форума.