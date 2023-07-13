"Селигдар" намерен выйти к 2030 году на ежегодную добычу 20 тонн золота

Компания планирует увеличить добычу олова до 14-16 тыс. тонн

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Полиметаллический холдинг "Селигдар" планирует к 2030 году увеличить ежегодную добычу золота до 20 тонн, добычу олова - до 14-16 тыс. тонн, следует из презентации компании, опубликованной в ходе дня инвестора.

В 2022 году на баланс компании поставлено 7,8 т золота. Всего на 1 января 2023 года ресурсная база компании составляла 272 тонны золота и 405 тыс. тонн олова.

Согласно презентации компании, "Селигдар" продолжает геологоразведочные работы в Якутии и Алтайском крае. На месторождении Кючус завершено бурение скважин, инвестиции в геологоразведку месторождения за 2022 год составили 1,6 млрд руб., всего запасы золота на месторождении составляют 175 тонн. Сейчас на Кючусе закончены минералогические исследования, начаты работы по определению технологических свойств руды. После доразведки "Селигдар" ожидает прирост запасов до 250-280 тонн золота.

"Селигдар" - одна из крупнейших компаний в России по запасам золота и олова с активами в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и Чукотке.