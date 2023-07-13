Чубайс опубликовал статью в журнале РАН как независимый исследователь из Глазго

Она называется "Неплатежи в российской экономике 1990-х: непредвиденный институт"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Экс-спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс опубликовал в журнале "Вопросы экономики" РАН статью под названием "Неплатежи в российской экономике 1990-х: непредвиденный институт". В разделе "Об авторе" написано, что Чубайс является независимым исследователем и кандидатом экономических наук из Великобритании, Глазго.

"Среди крупномасштабных процессов, нанесших наибольший ущерб экономике и населению России в 1990-е годы и ощутимо подорвавших престиж реформаторов, особое место занимали неплатежи. В течение многих лет правительство, администрация президента и бизнес стремились минимизировать их негативное влияние (автору настоящей статьи пришлось в этом активно участвовать)", - говорится в аннотации к статье.

Кроме того, отмечается, что в статье "отражены масштаб, глубина и продолжительность этого феномена, проанализированы представленные в научной литературе описания его причин и способов преодоления, предложено собственное понимание причин и реальных механизмов решения этой проблемы, сформулированы дополнения к исходной концепции рыночного реформирования, разработанной группой московских и ленинградских ученых во второй половине 1980-х годов".

Выводы статьи

В тексте статьи, которая есть в распоряжении ТАСС, Анатолий Чубайс отмечает, что неплатежи, "ставшие в 1990-е годы одной из самых разрушительных составляющих процесса перехода к рыночной экономике, поставив под угрозу социально-политическую стабильность в России, не получили адекватного отражения ни в экономических исследованиях, ни в выработанных учеными рекомендациях, ни в практических действиях правительства по их преодолению".

В статье отмечается, что завершение процесса создания частной собственности в России к 1997 году и запуск института банкротства заложили институциональный фундамент для решения проблемы неплатежей.

"Девальвация рубля в 1998 г., антикризисный проект по преодолению неплатежей в РАО ЕЭС и действия Минфина России по ликвидации неденежных отношений с бюджетной системой в сжатые сроки помогли решить эту задачу и завершить формирование рыночной экономики в стране", - говорится в статье.