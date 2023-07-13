В Рыбинске работы по защите берега Волги завершатся в сентябре 2023 года

После их проведения под защитой окажутся почти 500 жителей

РЫБИНСК /Ярославская область/, 13 июля. /ТАСС/. Строительство последнего участка берегоукрепительных сооружений длиной более километра на правом берегу Волги завершится в сентябре, затем начнется благоустройство набережной. Бетонные сооружения защитят от подмыва район, где проживают около 500 горожан, заявил в четверг журналистам руководитель Верхне-Волжского бассейнового водного управления Росводресурсов Александр Баринов.

"Более 80 лет работает Рыбинская гидроэлектростанция, и ее сбросы очень сильно влияют на берега, которые мы защищаем. Подрядчик гарантирует сделать раньше срока и в сентябре завершить этот объект", - сказал Баринов в ходе оценки работ.

Как уточнили в ведомстве, общая стоимость работ составляет 544 млн рублей, из них 355 млн рублей направили Росводресурсы. Гарантийный срок сооружений составляет от 50 до 70 лет, они помогут предотвратить разрушение участка берега, на котором находится многоквартирный дом по улице Кораблестроителей, дом культуры "Вымпел" и стадион "Сатурн". После проведения всех работ под защитой окажутся почти 500 жителей Рыбинска.

"Это колоссальный инфраструктурный проект для города. Работы ведутся второй год и они позволят нам создать набережную длиной пять километров. Мы находимся, по сути, под ГЭС и шлюзами, у нас в Рыбинске гидрология одна из сложнейших и первая главная задача - это защита берега. Невозможно ничего делать в Рыбинске, не защитив берег. Будет новая набережная и вовлечение новых городских территорий в благоустройство", - добавил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

На состояние берегов Волги в Рыбинске влияет работа гидроэлектростанции и водохранилища. Разрушение происходит из-за встречи водных потоков во время попусков с гидроузла и работы шлюза с 1940-х годов, когда создали гидротехнические сооружения. Ситуация усугубляется тем, что правый берег состоит из легкоразмываемых пород. Берегоукрепление в Рыбинске проходит с 2022 года в рамках федерального проекта "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений". В этом году на строительство и реконструкцию 30 сооружений по всей стране Росводресурсы направили 5,1 млрд рублей.