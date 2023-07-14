Возвратные потери: будут ли банки компенсировать россиянам украденные мошенниками деньги

Банки должны будут увеличить свои усилия в распознавании недобросовестных операций, по которым их клиенты переводят деньги злоумышленникам. В законе это именуется "выявление признаков перевода денежных средств без согласия клиента".

Проверять транзакции на отсутствие мошеннических составляющих банки обязаны и сейчас. Но, во-первых, в новом законе эта обязанность ложится не только на банк, обслуживающий плательщика, но и на банк получателя денег. Он тоже должен будет проверять информацию по специальной базе данных, которую ведет ЦБ РФ, и сообщать о результатах проверки контрагентам из банка плательщика.

Во-вторых, в законе прописана возможность банков блокировать показавшуюся им подозрительной операцию даже после ее повторного подтверждения клиентом. Этот своеобразный "период охлаждения" составляет два дня. Как говорилось в пояснительной записке к законопроекту, как правило, клиент именно в течение двух дней осознает, что перечисляет деньги мошенникам, и может отыграть ситуацию.