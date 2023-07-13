МВФ не видел конкретных предложений по возможности создания новой валюты БРИКС

Ожидается, что официальное заявление о ее создании сделают во время саммита БРИКС 22-24 августа в Йоханнесбурге

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) не получал каких-либо конкретных предложений, в которых бы говорилось о возможности создания новой валюты БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МВФ Джули Козак.

"Что касается валюты БРИКС, то у нас нет конкретных комментариев по этому вопросу. Мы не видели никаких конкретных предложений", - ответила она.

При этом Козак прокомментировала ситуацию вокруг валюты в более широком смысле. "Сдвиги в валютной структуре резервов и торговли происходят относительно медленно. Если обратиться к истории, то мы увидим некоторые медленно развивающиеся тенденции. Например, доля доллара в мировых иностранных резервах снизилась с примерно 70% в 1999 до примерно 58% в конце 2022 года", - подчеркнула она.

Ожидается, что официальное заявление о создании новой валюты будет сделано во время саммита БРИКС, который состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге. Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщил ТАСС, что страны - члены БРИКС на саммите в ЮАР обсудят тему "общих расчетных единиц".

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Официальную заявку на членство в БРИКС также направили Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия. О заинтересованности в присоединении к группе уже заявляли Аргентина, Иран, а также Индонезия, Саудовская Аравия, Турция.