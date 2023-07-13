Индексы Мосбиржи и РТС торговались разнонаправленно

По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,39%, долларовый индекс РТС вырос на 0,36%

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций начал четверг с импульса роста к новым годовым вершинам выше 2 900 пунктов по индексу Мосбиржи, после чего произошла умеренная коррекция. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,39%, до 2 885,63 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,36%, до 1 008,56 пункта. Курс доллара по итогам дня снизился на 0,72%, закрывшись на отметке 90,15 рубля, евро вырос на 0,04%, до 100,97 рубля, юань снизился на 0,10%, до 12,59 рубля.

Фиксация прибыли, по-видимому, была связана с укреплением рубля, считает инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин. Внешний фон оставался благоприятным. "Котировки Brent закреплялись выше $80 за баррель, мировые биржевые индексы в основном двигались в положительной зоне. Статистика дня оказалась неоднозначной. Данные по торговому балансу Китая вышли хуже прогнозов, как и сведения по объемам промышленного производства еврозоны в мае. А вот информация по США оказалась более позитивной - число обращений за пособием по безработице за неделю выросло меньшими темпами, чем ожидалось. Цены производителей замедлялись в июне сильнее прогнозных значений", - рассказал эксперт.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали акции банка "Санкт-Петербург" (+3,13%), "Белуги" (+2,94%), "Россетей" (+1,86%), котировки "Интер РАО" (+1,78%), акции ТМК (+1,54%), "Селигдара" (+1,12%), расписки VK (+1,02%).

"Не исключено, что интерес к акциям банка "Санкт-Петербург", "Белуги" и ТМК обеспечивался надеждами на выплату полугодовых дивидендов исходя из дивидендной истории компаний прошлого года", - предположила аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

В 2022 году банк "Санкт-Петербург" заплатил за первое полугодие рекордные 11,81 рубля на обыкновенную акцию, а по итогам всего 2022 года - 21,16 рубля. Банк до 15 ноября текущего года также проводит обратный выкуп акций, что является дополнительным позитивным фактором, добавила Кожухова.

Акции "Селигдара" в течение дня обновили максимум с мая 2022 года, от которого отступили вниз в рамках коррекции. "В четверг компания провела День инвестора, по итогам которого сообщила о возможном возвращении к выплате дивидендов за 2023 год, намерении выйти на ежегодную добычу золота 20 тонн к 2030 году и сохранить добычу на уровне 7,6 тонны до 2025 года", - также отметила Кожухова.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились расписки Fix Price (-1,60%), бумаги "Сегежи"(-1,60%), котировки "Новатэка" (-1,55%), акции "Русснефти" (-1,08%), привилегированные акции "Мечела" (-1,04%).

Прогноз на завтра

Фактор пятницы и склонность рубля к укреплению могут сдерживать покупательскую активность в конце недели, считают "БКС мир инвестиций". Прогноз компании на 14 июля по индексу Мосбиржи - 2 815 - 2 915 пунктов, по курсу доллара - 89-91 рубль.

В Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи покажет значения в коридоре 2 850 - 2 950 пунктов, пара доллар/рубль может проторговаться в интервале 89-91 рубль, евро/рубль - в диапазоне 99-101 рубль, пара юань/рубль - в диапазоне 12,3-12,7 рубля.

В пятницу состоится саммит министров экономики и финансов Евросоюза. Также инвесторы обратят внимание на выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера. Из статистики дня выделим торговый баланс еврозоны. В рамках стартовавшего на американском рынке сезона корпоративных отчетностей финансовые результаты за второй квартал 2023 года представят United Health, Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo.