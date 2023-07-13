В Запорожской области планируют заменить пришедшее в негодность оборудование

Врио губернатора региона Евгений Балицкий отметил, что около 90% оборудования пришло в негодность "за годы украинского режима"

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Российские власти намерены модернизировать предприятия Запорожской области, оборудование на которых за предыдущие годы пришло в негодность, сообщил в четверг в своем Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Принял участие в совещании под руководством Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, где обсудили проблемные вопросы промышленных предприятий Запорожской и Херсонской областей. Основные задачи, которые стоят перед нашим регионом, - это модернизация и приобретение оборудования на предприятия, где за годы украинского режима около 90% пришло в негодность, и запуск полноценной работы заводов региона", - написал Балицкий.

Он отметил, что "также обговорили процесс передачи бесхозных промышленных объектов под управление специалистам, которые смогут оперативно интегрировать производства в экономическое пространство России". "В этом нам поможет опыт Крыма, который с момента воссоединения с Россией принял эту модель как одну из самых рабочих и результативных", - добавил Балицкий.