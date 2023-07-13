Туроператор "Веди групп" объявил о прекращении деятельности

Причинами решения в компании назвали пандемию, отсутствие авиасообщения со странами ЕС, "санкции недружественных стран, колоссальные проблемы с валютными платежами и рост курса валют"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российский туроператор "Веди групп" объявил об остановке деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации путевок. Об этом сообщается на сайте туроператора.

"Команда "Веди" более 21 года профессионально создавала качественный и надежный турпродукт. Но события последних трех лет исчерпали все наши ресурсы. К сожалению, целый ряд внешних обстоятельств - пандемия, отсутствие авиасообщения со странами Европейского союза, санкции недружественных стран, колоссальные проблемы с валютными платежами и рост курса валют - сделал невозможным дальнейшую борьбу", - говорится в сообщении.

Туроператор принес извинения туристам, коллегам и партнерам и пообещал, что продолжит работу, пока не будут улажены все формальности с выплатой страхового возмещения. Также дополнительно сообщат список документов и порядок их подачи для получения страховой выплаты и сроки представления документов.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), всего на момент приостановки деятельности проданы туры 1 315 туристам, часть туристов воспользовались путевками, находятся на отдыхе и имеют на руках обратные билеты. Более 600 человек из общего количества клиентов компании - туристы, которые не смогли воспользоваться своими путевками из-за пандемии COVID-19. Некомпенсированные поездки планировались в страны, авиасообщение с которыми отсутствует из-за санкций и специальной военной операции на Украине. Это Чехия, Венгрия, Мальта, Франция, Италия, уточнили в ассоциации.

"Общий объем задолженностей туроператора, в том числе по заездам июль-август-сентябрь, составляет более 80 млн рублей. По ковидным турам - 54 млн рублей. Сейчас находятся за границей (в странах Европы) менее 20 туристов туроператора. У них оплачены обратные авиабилеты", - отметили в ассоциации.