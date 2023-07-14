13 июля, 23:32

"Известия": почти 380 домов не будут достроены в срок в регионах России

Петр Ковалев/ ТАСС, архив
© Петр Ковалев/ ТАСС, архив

Как отметил депутат Госдумы Александр Якубовский, на некоторых объектах работы сейчас не ведутся

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Свыше 28 тыс. российских дольщиков жилья могут не получить свои квартиры до конца 2023 года. Об этом в пятницу пишут "Известия" со ссылкой на ответ Фонда развития территорий на запрос президиума генсовета партии "Единая Россия".

"Есть потенциальный риск завершения мероприятий по восстановлению прав граждан за пределами 2023 года", - говорится в письме, пишет газета. По словам руководителя рабочей группы "Единой России" по защите прав дольщиков депутата Госдумы Александра Якубовского, речь идет о жилье для более чем 28 тыс. человек. "Сейчас работы на этих объектах не ведутся, тогда как, согласно дорожным картам, права дольщиков должны быть восстановлены до 31 декабря 2023 года", - пояснил он газете.

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Кроме того, издание сообщило об обращении в суд Якубовского по жалобе от директора компании "Строй-Арт" Арсена Кулиджаняна на мэрию Новосибирска. Девелопер сообщил газете, что ему отказались выделять землю, на которой он намеревался построить дома в том числе для обманутых дольщиков. Мэрия отказала бизнесмену, ссылаясь на то, что стоимость строительства квадратного метра жилья в его проекте отличалась от установленной средней стоимости по региону, поясняют "Известия".

Суды двух инстанций признали правоту бизнесмена. Однако Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отправил дело на пересмотр. Со своей стороны проверки проведут СК и прокуратура. 

Теги:
Россия
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