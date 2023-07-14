"Известия": число работающих пенсионеров снизится до 5,6 млн к 2025 году

Такая тенденция негативно сказывается на динамике трудовых ресурсов, пишет газета

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Сокращение числа работающих в РФ пенсионеров с 7,9 млн до 5,6 млн к 2025 году произойдет вследствие реформы в этой области. Об этом в пятницу сообщают "Известия" со ссылкой на статью "Баланс трудовых ресурсов: традиционные и современные методы расчета и формирования" Алексея Кашепова из Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, опубликованную в журнале ВНИИ труда.

Газета напоминает, что в 2019 году вступили в силу поправки об увеличении возраста, в котором люди могут рассчитывать на выплаты от государства по старости: с 60 до 65 для мужчин и с 55 до 60 для женщин.

Ссылаясь на данные Социального фонда, издание отмечает, что на конец 2022 года число работающих пенсионеров составило 7,9 млн, снизившись на 600 тысяч с прошлого года. "Известия" направили запрос в Соцфонд. Об ответе пока не сообщается.

Кроме того, отсутствие индексации пособий по старости пенсионеров также влияет на снижение числа этой категории граждан, добавляют "Известия" со ссылкой на другую статью в журнале ВНИИ труда. Там отмечается, что, по мнению экспертов, людям становится невыгодно работать в легальном поле и часть лиц смещается в неформальный сектор, где условия и производительность труда имеют более низкий уровень. Снижение числа работающих пенсионеров негативно влияет на динамику трудовых ресурсов в России, также уточняется в статье, пишут "Известия". Дополнительное давление на рынок оказали пандемия и частичная мобилизация.

Снижение числа работающих пенсионеров не равно выбытию людей старшего возраста с рынка, пояснили газете во ВНИИ труда. Кроме того, в эту категорию входят "молодые" пенсионеры, граждане с инвалидностью и получатели выплат по потере кормильца.

"Известия" направили запрос в Минтруд. Об ответе пока не сообщается.