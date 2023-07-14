В Приморье более тысячи обманутых семей получат компенсацию или жилье до конца года

По словам гендиректора Корпорации развития края Игоря Трофимова, наибольший объем ввода в эксплуатацию жилья ожидается в третьем квартале 2023 года

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля. /ТАСС/. Компенсацию или ключи от собственных квартир до конца года должны получить 1 069 семей в Приморье, пострадавших от недобросовестных застройщиков, что позволит полностью решить проблему долгостроев в регионе, сообщил ТАСС генеральный директор Корпорации развития Приморского края Игорь Трофимов.

"Большую часть обманутых дольщиков мы уже восстановили в своих правах. Сейчас у нас есть дорожная карта по каждому объекту, до конца года мы планируем либо ввести их в эксплуатацию, либо там, где достроить невозможно или экономически нецелесообразно, выплатить компенсации пострадавшим участникам строительства. Наибольший объем ввода, мы надеемся, случится в третьем квартале 2023 года. В результате 1 069 семей должны получить компенсацию или ключи от своих квартир", - сообщил Трофимов.

Трофимов пояснил, что решением проблемы долгостроев в Приморском крае занимаются два фонда: региональный Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства и Фонд поддержки обманутых дольщиков. Корпорация развития Приморского края курирует данный вопрос.

Он пояснил, что за четыре года была решена проблема 25 долгостроев, 22 из них были достроены и введены в эксплуатацию, еще по 3 объектам произведена выплата компенсаций дольщикам. Теперь специалистам осталось решить проблему 7 долгостроев. "По сути, за 10 лет уже решили проблему практически 3 тыс. семей, что просто огромная цифра, и в общей сложности решена проблема по 25 долгостроям, площадь которых составляет 276 тыс. кв. м", - отметил Трофимов.

В конце марта депутаты Приморья приняли закон, который ввел новый механизм поддержки - денежную выплату - для жителей края, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Получить компенсацию могут члены кооперативов, подавшие заявление о включении в краевой реестр пострадавших участников строительства до 31 декабря 2023 года. Для предоставления выплаты обманутый дольщик должен уступить право требования к застройщику или безвозмездно передать долю в праве собственности на объект незавершенного строительства министерству имущественных и земельных отношений Приморского края.

Мероприятия по завершению строительства всех проблемных жилых объектов и восстановление прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, входят в мероприятия национального проекта "Жилье и городская среда".