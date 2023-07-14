Twitter будет разделять прибыль от рекламы с авторами контента

Новая функция будет доступна только в странах, где работает платежная система Stripe, которая является партнером Twitter.

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, будет разделять выручку от рекламы с некоторыми авторами. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в пятницу на официальном сайте компании.

"Мы расширяем предложение по монетизации для создателей контента. Теперь в него включена функция по разделению доходов от рекламы", - указано в заявлении. Как уточняет компания, этот шаг позволит авторам зарабатывать на жизнь, имея постоянный доход в социальной сети. Новая функция будет доступна только в странах, где работает платежная система Stripe, которая является партнером Twitter.

Доступ к программе разделения выручки будут иметь только владельцы верифицированных аккаунтов с подпиской Twitter Blue, а их посты должны набирать по 5 млн просмотров ежемесячно на протяжении трех месяцев подряд, говорится в сообщении. Подача заявок на получение доходов от рекламы начнется в ближайшее время.

В апреле владелец Twitter Илон Маск объявил о запуске программы монетизации пользовательского контента в социальной сети. Twitter также намерен оказывать поддержку в продвижении авторов, создающих собственный контент.

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter на сумму $44 млрд. Сразу после этого он уволил ряд членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.