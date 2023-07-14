Резидент "Технополиса Москва" стал победителем конкурса перспективных брендов

Под брендом NexTouch производятся сенсорные дисплеи, интерактивное оборудование, программное и аппаратное обеспечение для системы образования

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Компания "Некс-Т", которая является резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва", стала победителем конкурса перспективных брендов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Бренд NexTouch <...> компании "Некс-Т" стал победителем всероссийского конкурса перспективных брендов в номинации "Высокие технологии". Под этим брендом производятся сенсорные дисплеи, интерактивное оборудование, программное и аппаратное обеспечение для системы образования, в том числе инклюзивного", - приводятся в тексте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, сегодня бренд NexTouch занимает около 30% отечественного рынка сенсорных дисплеев больших диагоналей. По результатам первого квартала 2023 года предприятие закрепилось на первой строчке независимого отраслевого рейтинга аналитической компании ITResearch по количеству произведенных и поставленных на российский рынок LCD-дисплеев больших диагоналей.

Отмечается, что компания - один из крупнейших в России промышленных производителей отрасли интерактивного оборудования. Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" выпускает более 45 различных типов устройств, производственные мощности позволяют ежемесячно изготавливать до 4 тыс. единиц продукции.

"Продукция компании на 80% состоит из отечественных компонентов. Для повышения этого показателя предприятие продолжает расширять свои производственные мощности и площадь - в 2023 году на площадке "Печатники" она получила дополнительно 1,4 тыс. кв. м. Сегодня общая площадь производства составляет 3,2 тыс. кв. м", - цитирует пресс-служба главу Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.