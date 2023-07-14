В Минэнерго заявили, что компании наращивают выпуск бензина после окончания ремонтов НПЗ

В ведомстве отметили, что дефицита бензина в стране нет

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российские компании увеличивают производство топлива после окончания плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, дефицита бензина в стране нет, сообщили журналистам в пресс-службе Минэнерго.

"Дефицита на рынке бензина нет, производство топлива постепенно увеличивается после окончания первой волны плановых ремонтов на НПЗ. Ситуация на российском топливном рынке находится под контролем, спрос на внутреннем рынке полностью обеспечен предложением", - сказали в министерстве. В Минэнерго отметили, что вместе с ФАС регулярно следят за ситуацией и проводят совещания с участниками рынка.

ФАС и Минэнерго, в частности, разработали проекты актов об увеличении биржевых продаж автомобильных бензинов и дизельного топлива с 1 сентября 2023 года на 1 п.п. Ранее ФАС предложила повысить нормативы для бензина с 12% до 13%, дизельного топлива - с 8,5% до 9,5%.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что биржевые цены на топливо могут колебаться в зависимости от разных факторов, однако власти готовы к принятию необходимых решений для стабильности цен в том числе на биржах: даны рекомендации компаниям увеличить объемы поставок на внутренний рынок, на биржу, уменьшить экспорт, нормативно будут расти поставки на биржу.

Начиная с середины мая 2023 года, оптовые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) демонстрируют рост до рекордных значений. С начала года стоимость бензина на бирже увеличилась более чем на 50%, при этом объем его реализации в первом полугодии, по данным СПбМТСБ, снизился на 11,2%.