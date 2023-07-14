Кабмин выделил еще 2 млрд рублей на поддержку отечественной промышленности

Эти деньги будут направлены на поддержку 34 проектов обратного инжиниринга, в рамках которых ведется разработка конструкторской документации на различные комплектующие изделия

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российское правительство дополнительно направило 2 млрд рублей на поддержку проектов по созданию комплектующих для предприятий, работающих в ключевых отраслях промышленности. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Как следует из материалов кабмина, средства выделяются из резервного фонда правительства. Они будут направлены на поддержку 34 проектов обратного инжиниринга, в рамках которых ведется разработка конструкторской документации на различные комплектующие изделия. "Речь идет в том числе о деталях и компонентах для оборудования, которое используется в медицинской, нефтегазовой, станкоинструментальной и радиоэлектронной промышленности, а также в транспортном машиностроении", - уточнили в правительстве.

Как отмечал глава российского кабмина на заседании правительства 13 июля, дополнительное финансирование будет "способствовать увеличению объемов и перечня выпускаемой в России высокотехнологичной продукции, расширению производств и капиталовложений".

В правительстве также напомнили, что в 2022 году поддержка была оказана 108 проектам обратного инжиниринга, а средний размер гранта при этом составлял 36,5 млн рублей.