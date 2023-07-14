Foxconn начала строить завод по производству электроники в Индии

Инвестиции в строительство, которое завершится через девять месяцев, составят $499,5 млн

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июля. /ТАСС/. Тайваньская транснациональная корпорация Foxconn Interconnect Technology Limited приступила к строительству завода по производству электроники в городе Хайдарабад, административном центре штата Теленгана. Об этом в пятницу сообщает газета Business Standard.

Инвестиции в строительство, которое завершится через девять месяцев, составят $499,5 млн. Ожидается, что введение предприятия в строй позволит создать 25 тыс. новых рабочих мест.

По планам компании, завод в Хайдарабаде будет выпускать электронное оборудование и компоненты для производителей компьютеров и электронных товаров.

Как сообщает Business Standard, Foxconn ведет переговоры с тайваньским гигантом по производству микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) и японской TMH Group о создании совместного предприятия и технологическом партнерстве для открытия заводов по производству полупроводников в Индии. Предприятия будут выпускать на основе нитрида галлия микросхемы для силовых машин, электромобилей и телекоммуникационных устройств, а также использовать кремний для производства полупроводников.

Foxconn наряду с компаниями Samsung и Pegatron считается основным иностранным партнером Индии в производстве полупроводников и электроники. В этом году Foxconn по соглашению с правительством индийского юго-западного штата Карнатака начнет строительство там завода по выпуску беспроводных наушников и комплектующих для смартфонов. Проект предусматривает создание около 50 тыс. рабочих мест.

Как заявили представители Foxconn, сейчас около 65% всех предприятий компании расположены в континентальном Китае, строительство завода в Карнатаке будет проходить в рамках стратегии диверсификации производственной базы, способствовать производству смартфонов в Индии и их экспорту.