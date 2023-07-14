Reuters: BYD предложила Индии инвестировать $1 млрд в производство электромобилей

По данным агентства, крупнейшая китайская компания - производитель электромобилей активизирует деятельность не только в Индии, но и по всему земному шару, чтобы составить конкуренцию Tesla

ЛОНДОН, 14 июля /ТАСС/. Крупнейшая китайская компания - производитель электромобилей BYD совместно с индийской Megha Engineering and Infrastructures представили индийским регулирующим органам предложение о создании совместного предприятия. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По их информации, долгосрочные планы компаний состоят в запуске линейки электромобилей для индийского рынка - от машин класса люкс до потребительских моделей. BYD предложила Индии инвестировать в производство $1 млрд, пишет агентство.

Как отмечает агентство, BYD, крупнейший в мире производитель электрических и гибридных автомобилей, активизирует свою деятельность не только в Индии, но и по всему земному шару, чтобы составить конкуренцию американской Tesla, которая по-прежнему занимает лидирующую позицию по показателям продаж электромобилей. Если предложение компании будет одобрено, это даст BYD возможность распространять свои продукты на всех основных мировых рынках, за исключением США. Источники также сообщили, что инвестиционное предложение предусматривает установку зарядных станций и создание исследовательских, конструкторских и учебных центров.

Tesla возобновила переговоры с правительством Индии после того, как в прошлом году отложила планы по выходу на местный рынок, когда ей в ходе консультаций с официальными лицами не удалось добиться снижения налогов на поставки электромобилей.

BYD представила свою первую модель электромобиля в Индии в октябре 2022 года. К концу текущего года она планирует выпустить третью модель и увеличить в индийских городах число своих демонстрационных залов с 21 до 53. В планах автопроизводителя также продажа в Индии в 2023 году 16 тыс. своих электровнедорожников Atto 3 в производство которых было инвестировано $200 млн.

Деятельности BYD способствует программа индийского правительства, предусматривающая доведение к 2030 году количества электромобилей до 30% от общего числа в частном пользовании и до 70% в сегменте коммерческих автомобилей.