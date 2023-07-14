14 июля, 09:58

Источник сообщил, что судьба зерновой сделки пока не определена

По словам дипломатического источника в Анкаре, ее продление станет возможным, если "Запад приложит усилия для выполнения обязательств"

АНКАРА, 14 июля. /ТАСС/. Судьба зерновой сделки на данный момент не определена, преодоление трудностей требует усилий со стороны Запада. Об этом заявил в пятницу корреспонденту ТАСС дипломатический источник в Анкаре, комментируя возможности продления черноморской зерновой инициативы.

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"Как вы знаете, Россия предъявила совершенно четкие требования, которые заключаются в выполнении российской части соглашения. Судьба сделки не определена, но понятно, что ее продление станет возможным, если Запад, в первую очередь США и Великобритания, приложит усилия для выполнения обязательств", - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, Турция совместно с ООН продолжает контакты с РФ и Украиной по вопросам продления зерновой сделки. 

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